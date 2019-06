Beautiful anticipazioni: Liam e Hope potranno godersi il loro matrimonio?

Che cosa succederà a Los Angeles dopo la rissa che ha visto Brooke e Taylor suonarsele a suo di torta? Chi lo avrebbe mai detto che le due donne sarebbero state ancora una volta protagoniste di una “battaglia” così infuocata. Questa volta però entrambe si sono difese con pezzi di torna, come è già successo in passato. Tra le più recenti guerre a suon di torta ricordiamo sicuramente quella che ha visto protagonista Sally e Steffy. E stavolta come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful e la trama della puntata in onda domani 12 giugno 2019, che cosa sta per succedere?

Vi ricordiamo che questa settimana dopo Beautiful andrà in onda una puntata di Una vita, poi Bitter Sweet-Ingredienti del cuore e per finire il pomeriggio all’insegna delle soap anche Il segreto.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 GIUGNO 2019

Mentre in cucina Taylor e Brooke se le suonavano a suon di torta, Hope e Steffy invece, molto più mature delle loro mamme, parlavano di quello che è successo nell’ultimo periodo. Steffy sembra aver accettato senza problemi la novità in famiglia. La ragazza non nutre nessun rancore verso Hope e Liam ed è pronta a voltare pagina con la speranza che tra di loro ci possa essere sempre la giusta armonia.

Quando Steffy e Hope entrano in cucina e vedono quello che le due donne hanno combinato con la torta sono sconvolte. Non riescono a credere che siano arrivate a tanto…A Brooke e Taylor non resta che scusarsi con tutti i presenti. Le due donne vengono quindi costrette dalle loro figlie a presentarsi in salone per mostrare quello che hanno combinato. I presenti non riescono a credere ai loro occhi…Le due signore chiedono scusa a tutti. Poi Brooke si avvicina a Liam e gli augura tutto il meglio…

Alla fine Liam e Hope restano da soli davanti al camino e iniziano a godersi la lor intimità dopo il giorno del si!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 giugno 2019 su Canale 5.