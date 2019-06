Il pomeriggio d’estate di Canale 5 all’insegna delle soap almeno per ora

Come cambierà il palinsesto d Canale 5 a partire dal 17 giugno 2019? per il momento la programmazione non prevede grossi scossoni, anzi. Sarà un pomeriggio estivo dal sapore di soap quello che Mediaset ha scelto per la sua rete ammiraglia. Come saprete da lunedì prossimo Pomeriggio Cinque non andrà in onda, anche per Barbara d’Urso iniziano le ferie. Ma a differenza di quanto accadeva in passato, con i film d’estate in onda su Canale 5, almeno per il momento ( probabilmente fino a quando Il segreto passerà in pre serale) vedremo solo soap nel pomeriggio della rete.

Vediamo quindi quello che sarà da lunedì 17 giugno il nuovo calendario del pomeriggio di Canale 5.

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE NEL POMERIGGIO DI CANALE 5: ECCO COSA VEDREMO DAL 17 GIUGNO 2019

-Alle 13,40 come sempre andrà in onda Beautiful che ci farà compagnia almeno per il mese di giugno con gli episodi inediti

-Alle 14,10 andrà in onda Una vita con l’episodio classico di 30 minuti circa

-Alle 14,45 andrà in onda la soap turca Bitter Sweet -Ingredienti d’amore ( buon debutto nelle prime puntate con una media di oltre 2 milioni di spettatori)

-Alle 15,40 inizia il lungo pomeriggio del pubblico di Canale 5 in compagnia de Il segreto

La soap spagnola andrà in onda fino alle 18,45 quasi tre ore di pomeriggio impegnato quindi dalla soap spagnola.

Al momento, come potrete vedere dalla foto della Guida Tv ufficiale di Mediaset è questa la situazione, se poi dovesse cambiare, vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso.

Non sappiamo ancora se questa sarà una decisione momentanea. Come saprete infatti generalmente su Canale 5 in estate vanno in onda i film in replica ( o anche delle rare prime visioni); di solito commedie romantiche adatte a un pubblico femminile. In questo caso, almeno per la terza settimana di Giugno, Mediaset prova a opporsi alla concorrenza con le soap. Vedremo se il pubblico apprezzerà!