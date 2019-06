Una vita anticipazioni: che fine ha fatto il bambino di Blanca e Diego? Ursula e Samuel lo nascondono?

Grandi colpi di scena nelle ultime puntate di Una vita, è successo davvero di tutto ad Acacias 38. Blanca ad esempio ha messo al mondo suo figlio ma, stando a quello che le ha raccontato la contadina che era al suo fianco, ha dato alla luce una bambina morta. Blanca però continua a credere che sia nato un maschietto nel giorno del suo parto e pensa che Ursula abbia tramato qualcosa per portarle via il bambino. Ma le cose stanno davvero in questo modo? Che cosa succede tra Ursula e Samuel? Che cosa stanno organizzando alle spalle di Diego e Blanca? Lo scopriamo con le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 12 giugno 2019.

Blanca prova a fidarsi di Samuel: è stato lui a organizzare la fuga e al momento la ragazza non ha motivo di pensare che sia stato lui a pianificare l’aggressione. Ma in realtà Blanca non ha tenuto conto della grande influenza che Ursula ha avuto su di lui nell’ultimo periodo…Scopriamo quindi quello che succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 12 GIUGNO 2019

Blanca continua a pensare che non ha partorito una bambina morta. Inoltre inizia a sentire una sorta di pianto di un neonato. Ma che cosa è successo davvero il giorno in cui il bambino di Blanca è nato? Come vi abbiamo già raccontato questa story line sarà ricca di colpi di scena e molto presto scopriremo che Samuel e Ursula si sono alleati per fare del male a Blanca. Ma il loro piano è molto articolato e ancora molte altre cose devono succedere…Samuel va in ospedale per prendersi cura anche di suo fratello, che a differenza di quanto forse si auguravano, si è salvato nonostante la bruttissima caduta…Blanca in ogni caso resta convinta della sua idea: è stata sua madre a prendere il bambino che ha messo al mondo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 12 giugno 2019 su Canale 5. Vi ricordiamo inoltre che Una vita ci aspetta in prima serata sabato su Rete 4.