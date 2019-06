Beautiful anticipazioni: Bill riuscirà ad avvicinarsi a Will?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nelle prossime puntate? Dopo aver visto l’ennesimo matrimonio in famiglia e aver festeggiato con Liam e Hope, adesso voltiamo pagina. Liam e Hope sono felicissimi per quello che stanno vivendo. Del resto si sono appena sposati, lei aspetta un figlio, è logico pensare che vada tutto bene. Inoltre il fatto che Steffy si sia messa da parte sta sicuramente molto aiutando Liam e Hope che quindi si godono i loro primi giorni da marito e moglie. Per una coppia molto serena però ce n’è un’altra che vive un momento complicato. Katie infatti si è resa conto che suo figlio Will non ha costruito nel tempo un legame con suo padre…Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna vorrebbe tanto che suo figlio avesse Bill come figura di riferimento ma al momento non è così. Che cosa succederà quindi nella puntata in onda il 13 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 13 GIUGNO 2019

Hope e Liam si godono la loro relazione mentre Katie è molto turbata. Lei e Thorne infatti si sono resi conto che il piccolo Will non ha nessun legame con suo padre. Del resto Bill nell’ultimo periodo ha pensato solo ai suoi affari, cosa che tra l’altro continua a fare e non si dedica in nessun modo al suo bambino. Il piccolo sembra essere molto legato a Thorne mentre non vuole passare del tempo con Bill. Anche l’imprenditore si è reso conto di quello che sta succedendo. Anche Brooke sembra essere molto preoccupata per il suo nipotino e parla con Ridge delle sue paure.

Liam e Hope invece si godono delle ore di meritato relax dopo la giornata dedicata al loro matrimonio. Bill invece ancora una volta sembra essere particolarmente concentrato sul lavoro e poco sul resto…

Appuntamento quindi a domani con la puntata di Beautiful del 13 giugno 2019.