Il segreto anticipazioni: Emilia sta bene ma è incinta, di chi è il figlio che aspetta?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto: che cosa succederà a Puente Viejo? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo dalla Spagna che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda 13 giugno 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi siamo molto vicini alla liberazione di Emilia e Alfonso ma non solo…Antolina ha perso il bambino e adesso Isaac pensa che la colpa di tutto quello che è accaduto sia di Elsa. Cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Ecco l atrama della puntata di domani per voi…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 13 GIUGNO 2019

Isaac sembra essere davvero sconvolto dalla notizia che ha ricevuto. Antolina ovviamente finge di provare lo stesso dolore per la morte del figlio che aspettava ma in realtà è stata lei a provocarsi l’aborto, perchè sapeva che non avrebbe più potuto ingannare il dottore. Inoltre il fatto che Zabaleta non fosse presente, ha reso più semplici le cose, visto che il medico che l’ha soccorsa non aveva idea del fatto che avrebbe dovuto assistere una donna incinta al settimo mese…Isaac cerca di consolare come può sua moglie e le promette che presto avranno un altro figlio. Quando Matias e Marcela arrivano a casa li trovano insieme, abbracciati. Stanno soffrendo ma almeno questa volta sembrano essere uniti.

Elsa, dopo aver saputo che Antolina ha perso il bambino, inizia a credere che si sia gettata appositamente solo per provocarsi questo aborto. La ragazza però al momento sembra essere la sola a credere a questa teoria. Del resto per quale motivo bisognerebbe pensare che la ragazza volesse abortire? Nessuno immagina che Antolina non fosse incinta di Isaac…

Julieta e Saul sono pronti per il loro matrimonio e Severo decide di fare loro un regalo speciale…Elsa continua a dare le sue idee e Consuelo le dice che è meglio che inizi a tacere perchè le persone potrebbero pensare che sia davvero pazza. Isaac arriva in piazza e davanti a tutti maledice Elsa per il male che ha fatto a lui, a sua moglie e al bambino che Antolina aspettava.

Fernando uccide i rapitori di Emilia e Alfonso. Maria, una volta messi in salvo i genitori, si accorge che Emilia è incinta. Prima di lasciare il nascondiglio, Francisca appare al cospetto di Fernando e lo minaccia con una pistola.

Il grande inganno sta per avere un finale: Fernando scopre che Francisca non è stata uccisa da Gonzalo e che tutto era stato organizzato alle sue spalle…Che cosa succederà adesso?