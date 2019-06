Una vita anticipazioni: che fine ha fatto il piccolo Moises il figlio di Blanca?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 13 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama del prossimo appuntamento con la soap spagnola. Come avrete visto, nell’ultimo periodo è successo davvero di tutto. In particolare, la storia che di certo metterà più curiosità al pubblico è quella del parto di Blanca. La donna è convinta di aver partorito un maschietto al quale ha dato anche un nome, Moises; ma dopo esser svenuta per lo sforzo del parto, ha visto che tra le sue braccia c’era una bambina morta. La contadina che era insieme a lei le ha detto che sua figlia è nata morta ma Blanca non ci crede. La ragazza ha parlato anche con Diego, che si trova in ospedale, dei suoi sospetti. Ma non ci sono prove che dimostrino che Blanca in qualche modo fa bene a credere che le cose siano andate diversamente. Lei però, ha voluto far capire a sua madre che non è stupida e che ha capito che dietro a tutta questa storia c’è il suo zampino. Blanca però al momento ignora anche un altro aspetto di questa storia. Lei pensa che Samuel sia dalla sua parte e dalla parte di Diego, solo perchè ha aiutato lei e Diego a scappare. Ma non sa che anche Samuel è in combutta con Ursula…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 13 GIUGNO 2019

Arturo chiede la mano di Silvia proprio quando Esteban Marquez, un misterioso giovane, vuole mettersi in contatto con lei. Paquito scopre i negozi di contrabbando di Flora.

Fabiana e Susana si accorgono di alcuni ammanchi nei conti dei loro rispettivi negozi. Jacinto studia un modo per ridare il sorriso alla vedova Casilda. In piena notte, Blanca sente il pianto di un neonato e, ipotizzando che si tratti di Moises, lo cerca disperatamente. Flora, utilizzando uno stratagemma, riesce a non farsi denunciare da Paquito.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 13 giugno 2019 su Canale 5.