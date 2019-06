Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: il piccolo Bulut sopravvive all’incidente?

Si chiuderà con un colpo di scena la prima settimana di messa in onda della nuova soap turca scelta per i pomeriggi d’estate da Canale 5. Cosa succederà nella puntata di domani di Bitter Sweet? Ve lo raccontiamo con la trama della puntata in onda il 14 giugno 2019. Con la puntata di domani si chiude la prima settimana di messa in onda della serie. Bitter Sweet-Ingredienti d’amore, ci aspetta quindi domani con una puntata ricca di colpi di scena. Nazli e Deniz cercando i uscire insieme per capire se tra di loro possa nascere una storia d’amore. Ma il giovane nasconde alcuni segreti…E allo stesso tempo Nazli potrebbe essersi invaghita di Ferit, anche se al momento la ragazza sembra negare questo genere di sentimenti..Come dicevamo in precedenza , questa prima settimana di messa in onda della soap si chiuderà in modo molto forte. Il piccolo Bulut, il nipotino di Ferit del quale ci siamo già affezionati, sarà infatti coinvolto in un incidente stradale insieme ai suoi genitori. Che cosa succederà? Come andrà a finire? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 14 GIUGNO 2019

Deniz accoglie Fatos, Nazli e Asuman al locale dove si esibisce Alya. Poco dopo sopraggiungono Engin e Ferit, creando un po’ di imbarazzo in Nazli e Fatos. Quest’ultima, infatti, per paura di incontrare Engin (della quale è infatuata) lascia di corsa il locale.

Dopo l’esibizione di Alya, anche Ferit lascia il locale ma viene raggiunto da una telefonata che lo lascia sconvolto. Dopo poco tempo, lo stesso telefona a Deniz al quale chiede di raggiungerlo con urgenza in ospedale. Purtroppo, durante un incidente stradale, hanno perso la vita Demir e Zeynep, mentre il piccolo Bulut è rimasto ferito gravemente. Che cosa succederà adesso?

Appuntamento a domani con l’ultima puntata della settimana della soap turca di Canale 5.