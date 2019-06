Il segreto anticipazioni: che ne sarà di Emilia e Alfonso? Dove andranno?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto, davvero imperdibili! In questi giorni i fans della soap hanno seguito le ultime fasi che riguardano il rapimento di Emilia e Alfonso, i due stanno per essere liberati. Ma ovviamente il colpo di scena principale in questa storia è un altro: Francisca Montenegro è ancora viva. E questo lo sapevamo ma quello che non sapevamo è che la donna è tornata in ottima forma, pronta a vendicarsi delle persone che le hanno fatto del male. E tra queste ovviamente c’è Fernando Mesia. Il ragazzo vedendo Francisca resta sconvolto, non riuscendo a credere che tutti gli abbiano mentito negli ultimi mesi. Francisca sembra essere intenzionata a uccidere Fernando ma a quanto pare Raimundo riesce a impedirle di fare del male al giovane. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama de Il segreto per la puntata in onda domani 14 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 14 GIUGNO 2019

Fernando è ancora sotto choc, non riesce a credere che tutto quello che sta succedendo sia vero. Maria invece è felice di vedere sua madre e suo padre ancora in vita. Emilia poi è in dolce attesa. Come ricorderete Emilia è stata violentata dagli uomini del generale mentre era in carcere e non sa chi è il padre del bambino. Alfonso le ha promesso che in ogni caso lo cresceranno con amore, come se fosse un figlio che loro hanno voluto. Emilia e Alfonso però sono ancora dei latitanti per cui non possono restare a Puente Viejo…

Raimundo decide di raccontare a Fernando tutto quello che è successo negli ultimi mesi. Gli dice che Francisca aveva bisogno di ritrovare la forma per cui era necessario che tutti pensassero che fosse morta. Poi gli spiega che i cadaveri dei rapitori vanno nascosti e che devono agire il prima possibile. Inoltre serve un nuovo luogo sicuro per Emilia e Alfonso che non possono restare a Puente Viejo.

E’ arrivato poi il momento di dire anche a Matias che i suoi genitori sono liberi. Lui e Marcela si preparano per questo incontro. Matias inoltre non vuole più lasciare i suoi genitori. Vuole stare con loro a tutti i costi. Ed è pronto anche a lasciare tutto pur di seguirli.

Consuelo non sa cosa fare: sono tutti contro Elsa. Isaac le lancia contro delle accuse molto forti e la ragazza non può difendersi in nessun modo. Ha persino accusato Antolina di essersi inventata la gravidanza. Come sappiamo Elsa non ha tutti i torti ma Antolina era davvero incinta. Quello che Elsa non sa è che Antolina era incinta di un altro uomo…

Saule Julieta hanno deciso di restare a Puente Viejo e hanno comprato una casa. La ragazza ne parla con sua nonna e le dice di non aver paura delle azioni di Molero…