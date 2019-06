Una vita anticipazioni: Blanca riesce a trovare il piccolo Moises? Chi lo sta nascondendo?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, che cosa succederà nella puntata in onda il venerdì? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 e con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 14 giugno 2019. Vi ricordiamo inoltre che Una vita andrà in onda al sabato sera su Rete 4 con ben due episodi da non perdere. Ma adesso torniamo ad Acacias 38 con le ultime news su quello che sta succedendo in quartiere. Avrete visto che Blanca continua a credere di aver messo al mondo un bambino. La donna ricorda perfettamente che, prima di svenire, ha guardato negli occhi suo figlio e gli ha dato anche un nome. Blanca però non ha le prove per dimostrare che quello che dice è vero. E nessuno sembra credere alle sue parole, neppure Diego riesce a pensare che sia possibile una cosa simile…Che cosa succederà quindi adesso? Blanca scoprirà che fine ha fatto sul figlio?

Vediamo le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 14 GIUGNO 2019

Iñigo posticipa il suo viaggio con Leonor per capire se i sospetti di Flora siano reali. Blanca lascia l’ospedale e si presenta a calle Acacias, dove minaccia Ursula accusandola di aver sostituito il figlio con il corpo di una neonata. La dark lady nega, mentre Samuel impedisce alla moglie di fare del male alla madre.

Arturo chiede la mano di Silvia proprio quando Esteban Marquez, un misterioso giovane, vuole mettersi in contatto con lei. Paquito scopre i negozi di contrabbando di Flora…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 14 giugno 2019 su Canale 5.

Vi ricordiamo che la soap spagnola non andrà in onda nel pomeriggio di sabato e neppure alla domenica ma, come detto in precedenza, ci aspetta su Rete 4 sabato sera in prima serata.