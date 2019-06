Il segreto non va in onda sabato in prima serata: le anticipazioni per la prossima settimana

Ci sono buone e cattive notizie per i fans de Il segreto. Iniziamo dalla cattiva notizia: in questo caso possiamo dirvi che la soap spagnola questa settimana non andrà in onda al sabato sera. Infatti da lunedì 17 giugno 2019, le puntate de Il segreto saranno molto lunghe. Stando alle ultime news sulla programmazione del pomeriggio di canale 5 infatti, Il segreto dovrebbe andare in onda a partire dalle 15,30 per poi dare la linea a un film in arrivo alle 16,30 su Canale 5.

Sabato sera quindi, almeno secondo quelle che sono le ultime news dal palinsesto di Mediaset, dovremmo vedere solo Una vita in prime time.

Vi mostriamo una immagine della guida ufficiale di Mediaset, eccola per voi

Ovviamente come spesso accade, potrebbero esserci delle sorprese dell’ultimo minuto.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: COSA SUCCEDERA’ NELLA SECONDA SETTIMANA DI GIUGNO 2019?

Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate a partire dal 17 giugno.

Isaac accetta di incontrare Elsa, ma soltanto per dirle che intende impegnarsi nel suo matrimonio con Antolina. Julieta minimizza con Consuelo quanto le sta succedendo e crede che le sue impressioni siano dovute all’imminente matrimonio con Saul. La ragazza, dopo tale dialogo, trova però uno scialle (che le è stato regalato dagli abitanti di Las Lagunas) sporco di pece e inizia a temere il peggio.

Grazie ad Anacleto Totana, Irene riceve impiego in un importante quotidiano spagnolo. Francisca ha numerosi incubi e Raimundo teme per il suo cagionevole stato di salute. Antolina inscena un’altra aggressione da parte di Elsa in piazza. Consuelo prende le difese della Laguna.

Il vagabondo dallo “spirito natalizio” fa cambiare radicalmente idea a Tiburcio e Meliton sulla festività.

Dopo aver vagliato tutte le ipotesi, Julieta e Saul ritengono che Prudencio stia cercando di sabotare le loro nozze. Maria riceve una pessima notizia: l’automobile su cui viaggiavano Esperanza e Beltran è stata coinvolta in un incidente…La Castaneda è ovviamente disperata e pensa che dietro a tutto questo ci possa essere Fernando, che cosa succederà?

Non perdete le puntate de Il segreto in onda settimana prossima per scoprire i dettagli!