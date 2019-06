Una vita anticipazioni: Blanca e Diego scopriranno la verità sul loro bambino? Chi lo sta nascondendo?

Una bella notizia per i fans di Una vita: al sabato in prima serata doppio appuntamento su Rete 4! Come saprete infatti, da lunedì 17 giugno, Il segreto andrà in onda in formato allungatissimo, per cui lo vedremo per oltre 2 ore al pomeriggio, almeno per la prima settimana di giugno. E probabilmente forse anche per questo motivo, Mediaset ha cambiato ancora una volta il palinsesto dedicato alle soap. Sabato quindi su Rete 4, potremo seguire una puntata lunga di Una vita che ci aspetta dalle 21,30 alle 23,30. Non ci resta quindi che raccontarvi quello che accadrà nelle prossime puntate e in particolare in prima serata sabato sera!

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA SABATO SU RETE 4

Cosa succederà quindi il 15 giugno 2019 su Rete 4? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38.

Arturo, alla fine, si schiera dalla parte di Silvia e fa da intermediario con Ochoa, un rappresentate dell’ufficio dei rimpatri spagnoli in grado di dargli informazioni su Cheque. Il Colonnello nota però l’affiatamento tra Esteban e Silvia e ne è molto geloso.

Non fidandosi delle parole di Flora, Iñigo e Leonor riorganizzano il loro viaggio. Casilda fa sì che Liberto assuma Jacinto come giardiniere al posto di Martin. Felipe fa ottenere a Diego l’indulto: il ragazzo è nuovamente un uomo libero; l’Alday, al fine di risolvere la situazione, dà disposizioni affinché si celebri il funerale della piccola che lui e Blanca hanno perso…Diego a differenza di Blanca non ha nessun sospetto in merito a quello che è successo. Pensa infatti che suo fratello e Ursula non abbiano nulla a che fare con la loro disgrazia. Ma non sa che Blanca ha le sue ragioni e non è pazza…Al momento però nessuno riesce a credere a Blanca e pensano tutti che le sue siano delle allucinazioni dovute al dolore del parto. Del resto Ursula ha ben studiato il suo piano visto che ha fatto arrivare sul posto anche una neonata morta per inscenare tutto…

Blanca e Diego prima poi potranno riabbracciare il loro bambino? Questo lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Una vita!