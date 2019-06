Il segreto anticipazioni: Isaac perdonerà Elsa per quello che ha fatto?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo e la trama della puntata in onda domani 18 giugno 2019. Come avrete visto, negli ultimi episodi della soap è successo davvero di tutto e ovviamente il ritorno di Francisca in paese ha lasciato tutti senza parole. Emilia e Alfonso si preparano a lasciare per sempre la Spagna visto che sono ancora ricercati…Maria invece cerca di spiegare le sue ragioni a Fernando…In paese Antolina sembra essere disperata per la morte del suo bambino ancora non nato ma in realtà come noi abbiamo visto, è stata lei a procurarsi l’aborto…Isaac sembra pendere dalle sue labbra mentre la sola ad aver capito tutto, Elsa, è quella a cui nessuno in questo momento crede…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 18 GIUGNO 2019

Francisca ha fatto il suo grande ritorno in paese. Nessuno si aspettava che la donna fosse ancora in vita ma a quanto pare la Montenegro ha sette vite come i gatti e ancora una volta è pronta a dimostrare chi è che comanda. Per questo motivo si presenta subito in municipio per ricordare a Severo che sarà ancora la sua nemica numero 1. Ma il Santa Cruz non è il solo contro il quale la donna si scaglia. Saul e Julieta stavano vivendo un periodo di pace e speravano di poter diventare presto marito e moglie…Ma Francisca è tornata e ha giurato a Saul che si vendicherà anche contro di lui per quello che ha fatto in passato…

Maria sembra essere realmente grata a Fernando per quello che ha fatto ma il Mesia non si fida più di nessuno. Ha intenzione di lasciare la Villa e consiglia a Prudencio di fare lo stesso…

Matias e Marcela sembrano essere intenzionati a partire con Emilia e Alfonso anche se i Castaneda vorrebbero altro…Invece Elsa è ancora convinta di poter dire a Isaac quello che pensa realmente ma non sa che sta compromettendo tutto…

Il segreto ci aspetta domani 18 giugno 2019 con una nuova imperdibile puntata su Canale 5.