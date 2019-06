Il segreto anticipazioni: chi sta seguendo di nascosto Julieta?

Ultime news da Puente Viejo: che cosa succederà nelle prossime puntate in onda su Canale 5 in questo caldissimo mese di giugno? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 19 giugno 2019. Come avrete visto negli ultimi episodi il piano di Antolina ha funzionato alla perfezione: adesso tutti pensano che la colpa di quello che sta succedendo nella sua vita sia di Elsa…Nel frattempo in paese sono tutti sotto choc per il ritorno di Francisca…La donna non è morta. Non è ancora al massimo della forma ma ha già imposto a tutti, come solo lei sa fare, la sua presenza.

Scopriamo cosa sta per succedere a Puente Viejo con la trama della puntata in onda domani 19 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 19 GIUGNO 2019

Elsa non riesce ancora a farsi da parte e anche se Isaac le ha chiesto di uscire della sua vita, la ragazza continua a battersi per la sua verità. Per questo decide di affrontare Antolina, lei non ci sta a passare per quella che ha rovinato la sua famiglia e per la persona che le ha fatto perdere il bambino…Julieta continua a credere di essere osservata ma poi si convince che forse è solo una sua sensazione e decide di non parlare con nessuno di quello che le sta succedendo…Più tardi ritrova il suo scialle in una strana posizione e non riesce a capire cosa sia successo…

Il paese si sta preparando ancora al Natale e il vagabondo che è arrivato in paese continua a essere protagonista. L’uomo fa ricordare sia a Meliton che a Tiburcio quello che successe quando entrambi erano molto piccoli in occasione delle feste di Natale…

Per Irene sembra essere arrivata una buona notizia: a quanto pare potrà collaborare con una rivista nazionale…

Nonostante le parole di Maria, Fernando sembra essere deciso. Il Mesia vuole lasciare la Villa. Maria però cerca ancora di convincerlo e sembra essere sincera…Intanto la presenza di Donna Francisca si fa sentire: è tornata e urla contro tutti e tutto in casa…