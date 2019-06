Bitter sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: il piccolo Bulut deve lasciare Ferit, che succederà?

Continua il grande successo di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore la soap turca che ha conquistato il pubblico dei giovanissimi che seguono con grande interesse le vicende di Nazli e Ferit su Canale 5. Non potevano quindi mancare le anticipazioni e la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 20 giugno 2019, che cosa sta per succedere? Che fine farà il piccolo Bulut conteso dai suoi familiari dopo la morte di mamma e papà? A quanto pare non ci sono buone notizie per il bambino. Il piccolo sta superando il grande lutto e il dolore per la morte dei suoi genitori grazie a tutto l’affetto che Ferit e Nazli, insieme alle altre persone a lui care, gli stanno dando. Ma purtroppo Demet ha tutte le intenzioni di avere la custodia del bambino e sta giocando sporco per ottenere quello che vuole. E le precauzioni prese da Ferit non sono bastate, a quanto pare per il piccolo ci sono delle cattivissime notizie in arrivo. Nazli non pensa minimamente che parte dell’epilogo di questa vicenda sia colpa di sua sorella…

Scopriamo i dettagli della prossima puntata che ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 14,45. Ecco per voi le anticipazioni.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 20 GIUGNO 2019

Grazie alla fotografia del documento che Asuman ha venduto di nascosto a Demet, quest’ultima e il marito riescono a ottenere la custodia temporanea di Bulut, ma zio Ferit vuole continuare a lottare per l’affidamento del nipote e per scoprire chi sia stato a vendere quell’informazione. Nel frattempo il bambino dovrà trasferirsi a casa degli zii e non sarà tutto rose e fiori…Nazli chiaramente non immagina neppure lontanamente che in questa vicenda sua sorella possa centrare qualcosa. Non immagina che Asuman pur di avere dei soldi farebbe qualsiasi cosa. Ma che cosa succederà se Ferit scoprirà quello che la ragazzina ha fatto? C’è a rischio anche il suo rapporto con Nazli?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Bitter Sweet che ci aspetta come sempre domani alle 14,45 su Canale 5.