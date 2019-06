Il segreto anticipazioni: chi ha strappato l’abito da sposa di Julieta e perchè? Come stanno i bambini di Maria?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda domani 20 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio da Puente Viejo. Sarà un Natale particolare per gli abitanti del paese visto che ha fatto il suo ritorno Francisca Montenegro. Molti ancora pensano che la signora sia una sorta di fantasma ma in realtà la donna non è mai morta e adesso che è tornata vuole imporre la sua presenza a tutti…Purtroppo però le condizioni di salute di Francisca sono ancora compromesse e, nonostante lei pensi di poter essere quella di un tempo, ha bisogno di ricevere aiuto medico…Raimundo quindi cerca di fare il possibile per darle tutto quello che le serve, basterà?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 20 GIUGNO 2019

Antolina continua a tramare contro Elsa. Ha strappato una promessa a Isaac che adesso le dovrà dare un altro figlio. Elsa invece sta mettendo insieme tanti tasselli e ha anche compreso che Isaac è legato ad Antolina per via del grande segreto che lei custodisce e che riguarda l’omicidio di Jesus. Antolina fa finta di esser stata aggredita da Elsa approfittando del passaggio di Meliton e Onesimo che sono quindi ancora una volta testimoni di quello che accade…Elsa si infuria perchè si rende conto che ancora una volta è caduta nella trappola della ragazza. Consuelo dal canto suo le dice che se anche vuole dimostrare qualcosa, deve muoversi bene, come se stesse giocando una partita a scacchi con un temibile avversario…

Tiburcio e Meliton subiscono una sorta di sortilegio da parte dello strano vagabondo che da qualche giorno è a Puente Viejo. Hanno sempre odiato il Natale ma adesso invece, hanno ritrovato lo spirito giusto per affrontare queste feste…

Julieta è convinta che qualcuno la stia osservando di nascosto. Ha trovato il suo scialle danneggiato in un posto diverso da dove lo aveva lasciato e adesso ha trovato anche dei segni sul suo abito da sposa. Non riesce a capire chi possa essere e inizia a credere che forse è stato Prudencio, solo lui può essere indispettito da quello che è accaduto…

Maria sta cercando di ricucire i rapporti con Fernando Mesia ma qualcosa sta per succedere. Aveva lasciato i suoi figli in buone mani ma una telefonata la sconvolge. L’auto sulla quale i piccoli viaggiavano è stata coinvolta in un incidente, che cosa ne è stato di loro? E’ possibile che sia una vendetta di Fernando?