Una vita anticipazioni: Blanca si allontana da Diego, da sola ritroverà il suo bambino?

Blanca sta vivendo un vero e proprio dramma. Tutte le persone che stanno intorno a lei, anche quelle che dicono di amarla e di volerle bene non riescono a credere alle sue parole. Eppure lei è convinta di aver messo al mondo un bambino e non una femminuccia. Lei pensa che il piccolo sia stato rapito…Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 giugno 2019? Come vedrete Blanca continuerà a credere di aver messo al mondo in maschietto, al quale lei ha persino dato un nome. Ma neppure Diego riesce a credere alle parole di Blanca e pensa che la donna che ama abbia perso il senno a causa della morte della loro bambina. Neanche Leonor ha dubbi sul fatto che Blanca possa raccontare la verità. La donna quindi è da sola in questa sua caccia alle streghe…

Silvia e Arturo hanno trovato una bravissima insegnante di biliardo, non pensavano che Trini fosse così in gamba e adesso sono pronti per la nuova sfida che li attende…Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 20 giugno 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 20 GIUGNO 2019: BLANCA TROVERA’ IL SUO BAMBINO?

Rosina non sopporta Jacinto e medita di licenziarlo. Esteban perde le staffe di fronte ad Ochoa ma, fortunatamente, Arturo ripristina favorevolmente la situazione. Il vero Iñigo dice ai pasticcieri di aver perso la memoria e che i contadini che l’hanno salvato, in seguito ad un’aggressione, l’hanno ribattezzato con il nome di Peña. Samuel ha paura che Diego scopra che ha ucciso Jaime. Blanca inizia a credere che anche Diego sia coinvolto in tutta la storia che riguarda il suo bambino, la ragazza è davvero convinta di aver dato alla luce un maschietto e non riesce a capire come sia possibile che Diego creda a Ursula e non a lei…Tutti inizieranno a pensare che Blanca sia pazza ma in realtà, come vedremo nelle prossime puntate di Una vita, la bella spagnola non sbaglia. Lei ha davvero messo al mondo un bambino: sarà in grado di scoprire chi lo sta nascondendo e perchè? E’ chiaro che dietro a tutta questa vicenda ci sia lo zampino di Ursula ma bisognerà capire i motivi di tutto questo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 20 giugno 2019 su Canale 5.