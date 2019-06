Beautiful anticipazioni: Hope rischia di perdere il bambino?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful e noi come sempre vi raccontiamo tutti i dettagli nelle nostre anticipazioni. Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 21 giugno 2019? Come avrete notato negli ultimi episodi, Steffy ha cercato di mettersi da parte per dare a Liam il giusto spazio e godersi la sua storia con Hope. E alla fine Liam ha fatto la sua scelta decidendo di continuare con Hope. Lui e la bella Logan oggi sono marito e moglie e si preparano anche a diventare genitori. Ma è chiaro che nella loro vita ci sarà sempre anche Steffy visto che la donna è madre della piccola Kelly, la prima figlia di Liam…Non sarà semplice gestire questa situazione ma i tre ci provano. Nelle prossime puntate gli equilibri però cambieranno. Scopriamo quindi che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful, ecco per voi le anticipazioni.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 21 GIUGNO 2019

Steffy si è di nuovo avvicinata a Liam dopo i problemi di salute della piccola Kelly. La ragazza si è quindi resa conto che non ha cancellato il suo ex dal suo cuore e dalla sua testa. Ma Liam adesso ha un’altra vita…Hope ovviamente, sentendo parlare della vita che faceva il suo ex con Steffy, non può che essere felice. Liam ne parla in modo sereno ma non si rende forse conto che i sentimenti di Hope possono essere turbati. Non è semplice per lei accettare tutto questo…E alla fine, dopo un pomeriggio durante il quale la sua pazienza è stata sicuramente messa alla prova, Hope inizia a stare male. Che cosa succederà alla figlia di Brooke? Questo malore avrà delle ripercussioni sulla sua gravidanza? Potrebbe perdere il bambino?

Lo scopriremo nelle prossime puntate nel frattempo continuate a leggere le nostre anticipazioni che ci permettono di capire cosa accadrà nella prossima puntata e nelle prossime puntate di Beautiful. Vi ricordiamo che dopo Beautiful ci aspetta una nuova puntata di Una vita, a seguire anche Bitter Sweet e poi Il segreto.