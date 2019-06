Una vita anticipazioni: Diego scoprirà che suo padre è morto ed è stato ucciso?

Nelle ultime puntate di Una vita si è parlato poco di quello che è successo a Don Jaime. Tutta l’attenzione del pubblico è andata a Blanca e al suo parto. Nessuno riesce a capire che cosa sia successo e che fine abbia davvero fatto il bambino che Blanca dice di aver messo al mondo. Tutti pensano che Blanca sia impazzita per il dolore e anche Diego non riesce a credere alle sue idee strampalate. Ma il giovane ha anche altro a cui pensare. Quando è tornato suo fratello e Ursula gli hanno detto che Don Jaime è partito per impegni di lavoro e che si trova in Svizzera. Ma Diego inizia a rendersi conto che tutta questa storia è molto strana…Samuel sa bene che suo fratello non è stupido e che presto si renderà conto che c’è qualcosa di strano dietro alla partenza di suo padre…Intanto Blanca continua a essere turbata da tutto quello che è successo. Lei ancora crede di aver messo al mondo un maschietto e non vuole accettare il fatto che sia nata da lei una bambina morta. Blanca ha ragione, lei ha messo al mondo un bambino ma al momento la verità su questa storia non verrà a galla…

Non ci resta quindi che scoprire quelle che sono le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda domani 21 giugno 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: DIEGO SCOPRIRA’ CHE SUO PADRE E’ MORTO?

Rosina non sopporta Jacinto e medita di licenziarlo. Esteban perde le staffe di fronte ad Ochoa ma, fortunatamente, Arturo ripristina favorevolmente la situazione. Il vero Iñigo dice ai pasticcieri di aver perso la memoria e che i contadini che l’hanno salvato, in seguito ad un’aggressione, l’hanno ribattezzato con il nome di Peña. Samuel ha paura che Diego scopra che ha ucciso Jaime.

Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta domani 21 giugno 2019 come sempre alle 14,10 su Canale 5 con un altro episodio da non perdere. Vi ricordiamo inoltre che anche questa settimana Una vita ci aspetta in prima serata sabato su Rete 4.