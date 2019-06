Il segreto anticipazioni: i bambini di Maria sono caduti in un burrone, sono ancora vivi?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nella puntata in onda il 24 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Puente Viejo. Nella puntata de Il segreto in onda lunedì scopriremo che fine hanno fatto i bambini di Maria? I piccoli stavano per arrivare alla Villa ma sono stati vittima di un incidente stradale. Che fine hanno fatto ? Maria è ovviamente preoccupatissima per quello che è successo. Fernando vuole fare il possibile per dimostrare che lui non ha niente a che fare con quanto accaduto ai piccoli…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 24 GIUGNO 2019 SU CANALE 5

Elsa sembra ormai aver preso la sua decisione. Andrà via anche se non sa bene dove e quando…Consuelo le dice che può aiutarla ma l’unica cosa che può fare e darle i soldi che ha messo da parte nell’ultimo periodo…La ragazza non sa davvero cosa fare. Intanto Isaac decide di dimostrare ad Antolina che ci tiene a lei. Nonostante sia andato dal marchese per alcuni lavori, le compra un vestito per festeggiare il Natale…

Francisca avrebbe voluto che Fernando Mesia non partecipasse alle ricerche dei figli di Maria. Ma il Mesia è uscito di casa. Alla Villa arrivano buone notizie solo a metà: i corpi dei bambini non si trovano. Al momento infatti i due cadaveri sono quelli della tata e dell’autista. Ma che fine hanno fatto il piccolo Beltran ed Esperanza, chi li ha presi?

Fernando è convinto che i bambino possano essere caduti in un burrone ma nessuno sembra dare retta alle sue idee. Quando arriva Prudencio il Mesia gli spiega quella che è la sua convinzione…Alla fine è Fernando a cadere in quel burrone. Prudencio quindi spiega agli altri uomini che stanno partecipando alla spedizione che il Mesia è in quella grotta e da quel posto iniziano ad arrivare delle strane urla. Che cosa sta succedendo? Pare che Fernando abbia trovato qualcosa, una scarpetta da bambino, che cosa significa?

Dopo quello che è successo al suo vestito da sposa, Julieta inizia a credere che forse, non c’è poi così tanta fretta. Pensa che sia meglio rimandare il matrimonio…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il 24 giugno 2019 su Canale 5.