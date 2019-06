Una vita anticipazioni sabato Rete 4: Ursula ha nascosto il figlio di Blanca, lei lo troverà?

Non potevano mancare le soap di Mediaset nell’estate 2019. Quest’anno però per il prime time, l’azienda punta su Rete 4 e sceglie Una vita per far compagnia al pubblico che ama le vicende degli abitanti di Acacias 38. Le nostre anticipazioni quindi ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 22 giugno 2019 nella prima serata di Rete 4. Facciamo il punto della situazione: come avrete visto nelle ultime puntate Blanca ha continuato a dire di aver messo alla luce un maschietto e pensa che sua madre lo abbia nascosto. Nessuno le crede, neppure Diego che a quanto pare si fida ciecamente di suo fratello. Diego però non sa che Samuel gli sta nascondendo un altro dettaglio. Ha ucciso Don Jaime che non è in Svizzera come crede Diego…Che cosa succederà adesso? Ursula è pronta a un nuovo piano?

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA SABATO 22 GIUGNO 2019 IN PRIMA SERATA

Tutto lascia pensare che Blanca stia cominciando ad accettare il lutto subito. La donna, nel corso del party con i vicini, confessa però a Leonor di stare fingendo per scoprire se Ursula sia davvero coinvolta nella sparizione di Moises. La ragazza arriva anche a ballare con Diego davanti a tutti per fra credere alle persone che stanno intorno a lei, di essere “guarita”. Data la sconfitta a biliardo, Ochoa promette di dare ad Arturo la lista dei soldati non ancora rimpatriati dalla guerra persa contro le Filippine.

Per salvarlo da un arresto certo, Flora decide di assumere Peña a La Deliciosa, andando contro il parere del fratello. Rosina si sente sempre più in imbarazzo con Jacinto in casa. Blanca dice a Diego di credere che suo figlio sia ancora vivo: intende tornare a casa di Ursula per investigare meglio sulla faccenda e, proprio per questo, mette fine alla sua relazione con l’Alday. Visto che lui non le crede, farà da sola tutto…Diego non sa come reagire di fronte alle nuove parole di Blanca…

Vi ricordiamo che la prossima puntata di Una vita ci aspetta il 22 giugno 2019 in onda nella prima serata di Rete 4, un appuntamento da non perdere per tutti i fans di Una vita!