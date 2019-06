Il segreto anticipazioni: Fernando trova una scarpetta, i figli di Maria sono salvi?

Grandi colpi di scena nelle prossime puntate de Il segreto. Come avrete visto prima della pausa del fine settimana, Maria ha ricevuto una chiamata che mai avrebbe voluto ricevere. La macchina sulla quale i suoi figli stavano viaggiando alla volta di Puente Viejo è stata coinvolta in un drammatico incidente stradale. Maria vuole quindi raggiungere il posto del sinistro. Ma che cosa succederà e che fine hanno fatto i suoi bambini? Ve lo raccontiamo nelle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata de Il segreto in onda domani 25 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 25 GIUGNO 2019

Quando la macchina viene ritrovata non ci sono tracce dei figli di Maria. Si inizia a pensare che in qualche modo Fernando possa essere coinvolto nell’incidente. Ma il Mesia dice di non sapere nulla e per dimostrarlo vuole partecipare alle ricerche. Francisca però non vuole, teme che sia stato lui il responsabile. Prudencio aiuta Fernando e insieme si recano sul posto delle ricerche. Dei figli di Maria non ci sono tracce ma Fernando pensa che possano essere caduti in un burrone e decide di cercarli. Cade però a sua volta ma nonostante questo trova una scarpetta che potrebbe appartenere alla piccola Esperanza. Lei e Beltran sono vivi? Sono caduti nel burrone? Maria potrà riabbracciare i suoi bambini? E di Fernando che cosa ne sarà?

Elsa ha ormai deciso di lasciare il paese: se Isaac vuole vivere al fianco di Antolina senza farsi altre domande, allora lei non può fare nulla per impedirlo. Julieta, dopo aver visto tutto quello che è successo al suo abito, pensa che non sia arrivato il momento delle sue nozze. E decide quindi di mettere in stand by questa situazione. Adesso deve dire a Saul quello che ha deciso. Ma chi c’è dietro a questa storia?

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata de Il segreto in onda come sempre alle 15,40 circa su Canale 5.