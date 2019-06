Una vita anticipazioni: il piano di Blanca funzionerà? Troverà davvero suo figlio?

Che cosa ne sarà di Blanca avrà modo di trovare davvero il suo bambino? Sembra quasi impossibile che la ragazza abbia modo di ritrovare il piccolo o che avrà la possibilità di scoprire dove sia stato nascosto…Le nostre anticipazioni di Una vita ci rivelano la trama della puntata di domani 25 giugno 2019 e ci svelano anche quelle che sono le ultime news da Acacias 38.

Come avrete visto nelle ultime puntate Blanca ha deciso di lasciare Diego ha un solo scopo: quello di trovare suo figlio. E’ davvero convinta che Ursula lo nasconda in casa da qualche parte. Che cosa succederà? Ecco per voi le anticipazioni.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 25 GIUGNO 2019

Blanca torna a vivere sotto lo stesso tetto di Ursula e Samuel: il suo intento è quello di trovare Moises e scoprire soprattutto se la madre sia coinvolta nella faccenda. Le cose però non sono affatto semplici anche perchè se da un lato Blanca ha il suo piano, dall’altro Samuel e sua madre tramano contro di lei. I due infatti vogliono che Blanca sembri pazza agli occhi della gente. Non a caso Samuel continua a far risuonare in casa il sonaglino di un bambino e quando Blanca chiede spiegazioni lui dice ovviamente di non aver sentito nulla…Rosina vuole licenziare Jacinto, ma Liberto si oppone. Paquito sorprende Peña rubare al chioschetto di Fabiana ma Flora, pur di evitargli l’arresto, decide di assumerlo come cameriere a La Deliciosa; questo perché Flora teme che l’uomo, in carcere, possa recuperare la memoria e ricordarsi che è lui il vero Iñigo. Diego parla con Leonor e con suo fratello per capire che cosa è meglio fare per Blanca ma nessuno di loro, tranne Samuel, sa quello che davvero sta succedendo. Leonor e Diego sono due vittime come Blanca e al momento a quanto pare, non possono essere di aiuto…Il piano di Ursula sta funzionando, e Blanca? Troverà le prove che sta cercando in casa?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 25 giugno 2019.