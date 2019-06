Beautiful anticipazioni: guerra in azienda tra Hope e Steffy, chi la spunterà?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: tutto è bene quel che finisce bene. Dopo la corsa in ospedale infatti ci sono buone notizie per Hope che non rischia di perdere il bambino anche se dovrà stare molto attenta. Lei e Liam quindi possono tirare un sospiro di sollievo anche se si preparano ad affrontare una gravidanza a rischio. Nel frattempo anche Katie sta affrontando un periodo difficile visto che Bill sembra essere disposto a tutto pur di ottenere l’affido del piccolo Will. Ma questa volta Katie non ha intenzione di cedere e sembra essere intenzionata a lottare insieme a Thorne per l’affido del bambino…Che cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo iniziando dalla trama della puntata di domani 26 giugno 2019.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 GIUGNO 2019

Steffy ha ripreso il suo ruolo in azienda e si prepara a lanciare la sua collezione ma dovrà fare i conti con una battuta d’arresto. Ridge infatti non ha buone notizie per sua figlia. O meglio quelle che sta per dare potrebbero essere buone news solo per qualcuno. Ridge infatti in una riunione aziendale spiega che bisogna fare dei tagli al budget e che per questo motivo, in vista della prossima collezione, si dovrà scegliere. Non si possono portare a termine due progetti seri e impegnativi come quelli di Hope e Steffy. Per cui si dovrà capire se lavorare a Hope for the Future, la linea curata da Hope e Liam, oppure alla Intimates di Steffy.

Sembra quindi che le due ragazze saranno costrette a darsi battaglia in qualche modo, non sarà per un uomo ma per il lavoro. Che cosa succederà? Hope deciderà di dedicarsi al bambino che aspetta lasciando spazio a Steffy?

Katie continua a credere che contro Bill non avrà scampo ma Thorne la invita a lottare…Brooke pensa che forse Katie dovrebbe confrontarsi con Bill e trovare un accordo, non fargli la guerra. Quinn invece pensa che Katie, proprio come ha fatto lei con Wyatt, debba tenere il più lontano possibile suo figlio da Bill…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.