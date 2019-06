Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit diffida di Nazli, quando scoprirà chi è davvero?

Continuano gli ottimi ascolti per la soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d’amore che ha portato una ventata di novità in questo palinsesto estivo. Qualcosa di fresco e leggero che sta facendo appassionare il pubblico più giovane di Canale 5. E noi seguiamo ovviamente con passione la soap turca e vi raccontiamo quello che succederà nelle prossime puntate. Iniziamo con la trama di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per la puntata del 26 giugno 2019. Che cosa sta per succedere? Ferit scopre chi ha davvero fatto le foto? Nazli e sua sorella pagheranno per quello che è successo? Nel frattempo sta per arrivare il compleanno del piccolo Bulut e visto che sarà il primo senza i suoi genitori Ferit vorrebbe per lui qualcosa di speciale, che cosa organizzerà? Sarà possibile rendere felice il bambino almeno in questo giorno?

Scopriamo i dettagli con la trama della puntata di domani. Bitter Sweet ci aspetta come sempre alle 14,45 su Canale 5.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 GIUGNO 2019

Nazli si divide tra il lavoro e le visite al piccolo Bulut, ma percepisce in lui la nostalgia dello zio che si rifiuta di andarlo a trovare. Ferit, infatti, evita la casa di Hakan e Demet a causa dei loro storici dissapori. Il compleanno del bambino, però, è alle porte e sarebbe un momento propizio per organizzare un incontro fuori dalle mura familiari.

Engin ha scoperto la vera vita di Fatos e questo ha alimentato i sospetti di Ferit nei confronti di Nazli. L’uomo infatti aveva sempre nutrito dubbi sulla sua onestà ed ora tira le somme: la sorella Asuman, infatti, è stata quasi arrestata e la sua coinquilina Fatos, appunto, è un’arrampicatrice sociale …Nazli però non è la ragazza che Ferit crede che sia…La bella chef dimostrerà che è molto diversa dall’immagine che il giovane si è fatto di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 26 giugno 2019…