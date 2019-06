Il segreto anticipazioni: l’epidemia di varicella a Puente Viejo ucciderà qualcuno?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto, che cosa succederà nelle prossime puntate della soap spagnola? Lo scopriamo con le ultime news da Puente Viejo che ci rivelano quale sarà il destino dei figli di Maria ! Avrete visto che Fernando Mesia ha cercato di fare tutto il possibile per salvare la vita di Beltran ed Esperanza pensando che fossero caduti nel dirupo e non sbagliava. Che cosa accadrà quindi adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto di domani 26 giugno 2019.

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 26 GIUGNO 2019

Fernando ha trovato i bambini di Maria, ha salvato prima Beltran e poi ha tratto in salvo anche Esperanza. Ma sfinito, dopo quello che ha dovuto fare, cade svenuto sul suolo. Per fortuna però i bambini stanno bene e Maria è felicissima di riabbracciare i suoi figli. Sembra proprio che l’incidente automobilistico sia stato una casualità, ma è davvero così? I bambini vengono quindi portati a casa e Francisca si prende cura di loro. Maria chiede a sua nonna di non agire contro Fernando Mesia e si prende cura di lui…

Julieta e Saul decidono di festeggiare il Capodanno insieme a Consuelo e la invitano a cena. Nel frattempo anche Mauricio decide di fare una bella sorpresa a Fe e come se fosse un vero e proprio principe azzurro, la invita a cena. Consuelo vorrebbe che Elsa accettasse i soldi che le ha offerto per iniziare la sua nuova vita. Ma Elsa non sembra avere intenzione di accettare il denaro…Ma le due donne stanno per ricevere una notizia inaspettata: Marcela e Camelia stanno molto male. Pare che entrambe siano state colpite dalla varicella…Consuelo immagina che ci sia bisogno di un dottore il prima possibile…

Carmelo viene informato del fatto che è in corso una vera e propria epidemia di varicella e che sarebbe utile preparare un campo. Elsa quindi si offre come volontaria: lei ha avuto la varicella da piccola per cui non rischia nulla…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 26 giugno 2019 su Canale 5.