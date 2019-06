Una vita anticipazioni: Moises è nascosto da Ursula, Blanca e Diego lo troveranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa succederà nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 26 maggio 2019. Che cosa sta per accadere? Blanca sta fingendo di aver elaborato il lutto ma in realtà è alla disperata ricerca di suo figlio. Non immagina che il piccolo Moises è ancora più vicino di quello che lei crede …Samuel e Ursula stanno ben fingendo e lei ha dei sospetti ma non ha nessuna prova per dimostrare le sue teorie. La donna avrà modo di riabbracciare il bambino che ha messo al mondo? E prima o poi Diego capirà che Blanca ha ragione e non è una pazza?

Scopriamo nel dettaglio la trama della puntata di Una vita in onda domani su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 26 GIUGNO 2019

La vita di coppia tra Arturo e Silvia sembra procedere a gonfie vele ma tra i due c’è qualcosa che non va. Il colonnello infatti annuncia a Silvia quella che dovrebbe essere una bella novità, l’arrivo in casa di un telefono ma la donna non sembra gradire molto questa notizia. Pensa infatti che Arturo la voglia controllare e non reagisce come lui sperava…Pena continua a lavorare presso la Deliciosa e sembra trovarsi bene anche se Flora ha dei dubbi e non sa come gestire al meglio la cosa…

Samuel prova a parlare con Carmen per capire se lei interpreta dei segnali nel comportamento di Blanca visto che sembra essere ancora molto turbata. La donna quindi gli rivela che Blanca secondo lei, non si è ancora rassegnata alla morte del suo bambino e crede che sia ancora vivo. Lo cerca per tutta la casa. Samuel non riesce a credere che Blanca abbia ancora dei dubbi su quanto accaduto. Il suo piano non sta funzionando come Ursula aveva immaginato?

Ma proprio mentre Blanca sta parlando con Diego del bambino, e di quel sonaglino che era stato disegnato per lui, vediamo Ursula entrare in una camera. Lì c’è un bambino che piange, è il figlio di Blanca?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 giugno 2019 su Canale 5.