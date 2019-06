Beautiful anticipazioni: Ridge sceglierà Hope oppure Steffy?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 27 giugno 2019. Come avrete visto nelle ultime puntate Steffy ha deciso di dedicarsi al lavoro mettendo da parte la sua vita privata. Al primo posto Kelly ovviamente, e poi tutto il resto. Quando però la piccola è stata male Steffy si è resa conto che avere anche Liam in famiglia era davvero bello e ha capito che forse è ancora innamorata di lui. Ma questo non basta per far tornare le cose come prima. Steffy ha preso la sua decisione e sa che Liam è il marito di Hope e dovrà stare al suo fianco. Intanto in azienda di discute di quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi e a quanto pare, per Steffy p per Hope potrebbero arrivare delle brutte notizie. Scopriamo insieme di cosa si tratta con le anticipazioni della puntata di domani, eccole per voi.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 GIUGNO 2019

Ridge ha deciso di annunciare i tagli da fare in azienda. Al momento la Forrester non può permettersi di investire su due collezioni per cui bisognerà fare una scelta. E la scelta va fatta tra la collezione della figlia di Brooke, la Hope for the Future e la collezione di Steffy. Brooke è convinta che in questa decisione Ridge non riuscirà a essere neutrale e obiettivo e quindi parla con lui di quello che sta succedendo. Gli chiede di essere onesto nel fare una scelta, di non dare per scontato che debba scegliere sua figlia ma di prendere una decisione per il merito e per il valore del singolo progetto. Tra Hope e Steffy quindi potrebbe iniziare una nuova guerra anche se loro non lo vogliono?

Nel frattempo Thorne cerca di aiutare Katie per capire come fare a ottenere l’affido esclusivo di Will una cosa molto complicata che non sarà affatto semplice per nessuno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 27 giugno 2019 su Canale 5.