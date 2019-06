Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Hakan farà uccidere Ferit?

Molto diversa da Cherry Season, una soap che ha portato i sentimenti in primo piano nell’estate di Canale 5, Bitter Sweet ci mette di fronte anche alle cattive azioni di alcuni dei protagonisti delle vicende. Ed è anche per questo che piace al pubblico di Canale 5. Non ci resta quindi che scoprire che cosa succederà nelle prossime puntate di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore iniziando proprio dalla trama della puntata in onda domani 27 giugno 2019. Pronti per scoprire i dettagli? Cosa farà Ferit dopo aver scoperto che la sorella di Nazli è coinvolta nella storia delle foto? Deciderà di troncare con lei ogni rapporto e quindi anche di licenziarla? Non si renderà conto che Nazli è molto diversa da sua sorella ed è invece una ragazza dal cuore d’oro?

Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di domani di Bitter Sweet, ecco i dettagli per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 27 GIUGNO 2019

Engin ha scoperto la vera vita di Fatos e questo ha alimentato i sospetti di Ferit nei confronti di Nazli. L’uomo infatti aveva sempre nutrito dubbi sulla sua onestà ed ora tira le somme: la sorella Asuman, infatti, è stata quasi arrestata e la sua coinquilina Fatos, appunto, è un’arrampicatrice sociale; se Nazli si circonda di queste persone dev’essere anche lei come loro e perciò decide di non invitarla al compleanno di Bulut. Eppure, le sorprese della festa non saranno solamente i doni da scartare del bambino.

Hakan è furioso e colmo di gelosia per aver assistito all’incontro tra Demet e Ferit e quindi ordina a Bekir di riservare a Ferit lo stesso trattamento di Zeynep e Demir…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Swee-Ingredienti d’amore in onda il 27 giugno 2019 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,45 con la soap turca che infiamma l’estate di Mediaset.