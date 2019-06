Una vita anticipazioni: Ursula manipola Blanca, lei ritroverà il suo bambino?

Tornano le nostre anticipazioni di Una vita, quali sono le ultime news da Acacias 38? Lo scopriamo subito con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani 27 giugno 2019. Come avrete visto Blanca sta fingendo con la sua famiglia di aver elaborato il lutto per la morte di sua figlia ma in realtà la donna continua a pensare al suo bambino. E Blanca non è assolutamente pazza. Anche il pubblico ha finalmente visto quello che succede al bambino che la donna ha messo al mondo. Il piccolo sta bene e viene accudito da Ursula e Samuel che lo stanno nascondendo. Ma perchè stanno facendo tutto questo? Il prossimo passo sarà quello di fare del male a Blanca e anche a Diego? Scopriamo quello che succederà nella puntata di Una vita in onda domani, ecco le anticipazioni per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 27 GIUGNO 2019

Blanca va in escandescenza quando, durante una passeggiata con Leonor, vede una donna con un bambino che ha gli stessi indumenti di Moises. La Hidalgo, con fatica, convince l’amica a restituire il bambino a colei che sembra la sua legittima mamma. Di fronte a questa scena è chiaro a tutti che Blanca non abbia ancora elaborato il suo lutto e continui invece a pensare di aver dato alla luce un bambino. Per Ursula e Samuel, che sperano di dimostrare a tutti che Blanca sia pazza, la sceneggiata in pubblico è solo un punto a favore. Tutti adesso hanno visto fino a che punto Blanca possa arrivare…A questo punto Ursula cerca di convincere Blanca a fare qualcosa di particolare…Diego invece incontra di nuovo la ragazza per cercare di capire cosa stai provando davvero…

Tra Arturo e Silvia ci sono problemi causati dalla gelosia del colonnello che non riesce a fidarsi completamente della sua donna…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 27 giugno 2019 su Canale 5. Come sempre Una vita ci aspetta alle 14,10 e vi ricordiamo che anche questa settimana la soap spagnola andrà in onda in prima serata al sabato su Rete 4.