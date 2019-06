Beautiful anticipazioni: per Hope problemi in gravidanza, ci sono dei rischi?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 28 giugno 2019? Come avrete visto negli ultimi episodi si torna a parlare di moda e di collezioni, cosa che non succede come una volta quando al centro della narrazione c’erano proprio le sfilate e le guerre tra la Spectra e la Forrester. Cosa sta succedendo a Los Angeles? Ridge deve fare i conti con il bilancio dell’azienda e si è reso conto che le due collezioni, quella di Hope e quella di Steffy, non possono essere portare a termine entrambe. Bisogna fare una scelta. Brooke sembra essere molto preoccupata perchè sa quanto Ridge sia attaccato a sua figlia e pensa che questo non gli permetterà di giudicare in modo obiettivo nella scelta. Lo invita quindi a valutare bene il lavoro fatto da Hope e quello fatto da Steffy prima di arrivare a una scelta.

E mentre Ridge prende la sua decisione, Hope e Steffy vivono due momenti molto diversi. La figlia di Brooke spera che la sua gravidanza non vada incontro ad altri problemi e spera di poter coccolare il prima possibile il suo bambino insieme a Liam. Steffy invece si è resa conto di essere ancora in qualche modo legata a Liam ma sa anche che ormai lo ha perso per sempre…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 28 GIUGNO 2019

Hope sta meglio, le sue condizioni di salute sembrano non preoccupare i dottori. Ha avuto un problema in questa gravidanza che sembra essere in salita ma adesso può tornare a casa con Liam, non deve fare molti sforzi ma può stare serena. Liam si è reso conto di quanto sua moglie adesso abbia bisogno di lui anche se da buon padre, dovrà essere presente anche per Kelly…

Ridge inizia a pensare al da farsi e non sa ancora quale sia la scelta giusta da prendere. Thorne cerca di stare vicino a Katie in questo periodo complicato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani su Canale 5.