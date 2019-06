Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: Ferit scoprirà che i genitori del piccolo Bulut sono stati uccisi?

Con oltre 2 milioni di spettatori davanti alla tv, Bitter Sweet conquista l’estate di Canale 5 e accende la curiosità del pubblico che a casa vuole scoprire quello che succederà nelle prossime puntate. Non solo storie d’amore in questa soap turca ma molto altro. Ad esempio l’incidente nel quale sono morti i genitori del piccolo Bulut. E’ possibile che non si sia trattato di un sinistro ma di un incidente provocato da terzi? Sembrerebbe proprio di si e a quanto pare Ferit lo ha sempre pensato anche per questo motivo ha tenuto la macchina sulla quale viaggiavano i genitori del piccolo Bulut. Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per la puntata in onda domani 28 giugno 2018, ci rivelano che Ferit ha tutte le intenzioni di capire che cosa sia successo davvero ma non sa che sta giocando con il fuoco. Infatti il vero responsabile di questa tragedia non vuole che si scopra nulla ed è chiaramente pronto a tutto, anche a uccidere lo stesso Ferit…

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DEL 28 GIUGNO 2019

Dopo aver salutato il piccolo Bulut che sale in macchina con Demet e Hakan, Ferit si offre di riaccompagnare a casa Deniz e Nazli. Durante il tragitto Deniz riceve una telefonata nella quale gli viene detto che Alya ha alzato un po’ il gomito dopo le prove; i ragazzi la raggiungono e la portano via passando poi una serata piacevole tutti insieme. Il giorno dopo, Ferit mostra a Deniz la macchina nella quale sono morti Zeynep e Demir, che è custodita segretamente nel garage della holding. Hakan, però, scopre la presenza della macchina all’interno della società ed è furibondo per paura che venga scoperta la verità sulla natura dell’incidente.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 28 giugno 2019. Con la puntata del venerdì si chiude la settimana di Bitter Sweet che però torna a farci compagnia lunedì prossimo con un nuovo imperdibile episodio…