Il segreto anticipazioni: chi ha rapito Julieta? Marcela morirà per la varicella?

A Puente Viejo sta per succedere qualcosa che nessuno si aspetta: il rapimento di Julieta. Chi vuole fare del male alla ragazza e perchè sequestrarla proprio in un momento per lei così speciale? Lo scopriremo nelle prossime puntate de Il segreto e iniziamo come sempre dalle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata in onda domani 28 giugno 2019. Che cosa succederà? Come avrete visto negli ultimi episodi a Puente Viejo è scoppiata una vera e propria epidemia di varicella ed Elsa si stra prendendo cura di tutto ma non è semplice…Nel frattempo Saul e Julieta si preparano per il loro matrimonio mentre Maria si prende cura di Fernando che non è ancora tornato in forma…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 28 GIUGNO 2019

Elsa si sta prendendo cura di tutti ma Marcela ha la febbre ancora molto alta. E nonostante la ragazza stia facendo un buon lavoro, il dottor Zabaleta cerca anche altri medici. Ecco quindi che all’ospedale da campo arriva Alvaro, il dottore che ha aiutato Antolina nel suo aborto. L’uomo considera Elsa come la responsabile di quello che è successo ad Antolina…

La moglie di Isaac non perde occasione per parlare male di Elsa e pensa che stia facendo tutto questo solo per la popolarità. Isaac invece sembra felice di sapere che la sua ex ha trovato un modo per riscattarsi. Il lavori per la biblioteca del marchese poi procedono molto bene…

Fernando riprende finalmente conoscenza ed è felice di vedere che al suo fianco c’è Maria che lo sta aiutando. La donna è serena visto che ha di nuovo al suo fianco i bambini e trova anche un modo per far pace con Donna Francisca.

Adela, Fe e Irene aiutano Julieta con il suo abito da sposa. La ragazza ha deciso di sposarsi lo stesso nonostante tutto. Ma dopo aver indossato il suo abito chiede alle sue amiche di poter stare un po’ da sola. Ma gli ospiti che attendono Julieta in chiesa si rendono conto che la ragazza sta tardando…Adela quindi va a cercarla ma quando torna ha una cattiva notizia per tutti: non ci sono tracce di Julieta. La ragazza sembra essere scomparsa nel nulla…E’ possibile che sia scappata? Saul non crede che sia stata lei ad andare via. E visto quello che stava succedendo nell’ultimo periodo tutti iniziano a credere che le sia successo qualcosa. Chi ha rapito Julieta e perchè?