Una vita anticipazioni: Moises è nascosto in convento, Blanca lo troverà?

Blanca capirà dove si trova il suo bambino? Come avrete visto negli ultimi episodi di Una vita, la ragazza non è pazza. Sapevamo che aveva davvero partorito un maschietto e nelle prossime puntate di Una vita vedremo anche che fine ha fatto il bambino e quali sono le intenzioni di Ursula. Iniziamo quindi dalle anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani 28 giugno 2019. La settimana in compagnia della soap spagnola non si chiude. Vi ricordiamo infatti che Una vita ci aspetta al sabato sera su Rete 4 per una puntata in prime time da non perdere.

Ursula e Samuel stanno nascondendo il figlio di Blanca e Diego ma quali sono le loro intenzioni? Scopriamolo con le ultime news da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta per succedere…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 28 GIUGNO 2019

Ursula annuncia a tutte le signore del quartiere che Cristina Novoa, una donna nota per la sua conversione e la sua devozione alla chiesa, ha accettato di far visita a Blanca. Arriverà quindi ad Acacias 38. Susana che conosce bene per fama la donna, è felice e spera di incontrarla. Leonor invece non sembra essere molto entusiasta di fronte a questa notizia…

Ursula quindi annuncia anche a Blanca che in casa sta per arrivare Cristina. Ma la ragazza non sembra essere molto entusiasta di questa notizia. Al momento infatti non riesce a credere che Dio possa provocare tanto male, visto tutto quello che le è successo. Ursula cerca di farla ragionare e le spiega che conoscendo Cristina, le cose cambieranno…

Nonostante non abbiano ancora avuto modo di lasciare Acacias, Inigo e Leonor sembrano essere molto uniti. Blanca, dopo aver parlato con sua madre, va da Diego e gli dice quello che la sta turbando in questo momento molto difficile…Vediamo intanto che Ursula e Samuel vanno a fare visita al piccolo Moises in convento, il loro segreto sarà rivelato prima o poi?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 28 giugno 2019 su Canale 5.