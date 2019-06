Beautiful anticipazioni: la proposta indecente di Steffy per Hope

Fine settimana senza le soap di Canale 5, almeno senza Beautiful che non va in onda nell’estate 2019 nel week end. Le nostre anticipazioni ci portano quindi alla puntata in onda il primo luglio 2019: che cosa succederà lunedì? Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, negli ultimi episodi di Beautiful abbiamo visto Steffy alle prese con il difficile rapporto da costruire con Liam, mentre Hope ha rischiato di perdere il suo bambino ma adesso sta meglio. Katie invece deve vedersela con Bill: l’uomo ha deciso di chiedere l’affido esclusivo del piccolo Will e va dritto per la sua strada. Katie, grazie anche al supporto di Thorne, cerca invece di potersi prendere cura del piccolo senza l’aiuto del suo ex marito che non sta facendo tutto questo nell’interesse del bambino ma solo nel suo…

Nel frattempo Ridge deve fare i conti con i tagli al budget: la Forrester infatti non si può permettere di realizzare due nuove collezioni per cui Hope o Steffy dovranno rinunciare al loro progetto. A chi toccherà farlo?

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA L’1 LUGLIO 2019

Che cosa succederà quindi lunedì? Ridge parla con Brooke di quello che dovrebbe fare. La Logan è convinta che Ridge senza pensarci troppo prenderà le difese di sua figlia visto che non gradisce Hope e non ha ancora mandato giù quello che è successo con Liam. Ma Ridge sembra non farsi influenzare e vorrebbe decidere solo sulla base del talento e del successo che la collezione potrebbe avere. Hope intanto è ancora molto provata per quello che le è successo ma non ha il tempo materiale per riprendersi…Deve catapultarsi nel mondo del lavoro. Viene infatti a sapere quello che sta succedendo e a quanto pare per lei c’è una proposta…Steffy infatti ha deciso di chiederle qualcosa di molto particolare…Che cosa succederà adesso?

Appuntamento al primo luglio su Canale 5 per scoprire i dettagli e per capire cosa succederà a Los Angeles con le puntate della soap in onda a luglio 2019.