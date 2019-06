Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Ferit e Nazli scopriranno la verità sull’incidente?

Ferit continua a osservare da vicino quello che è il trattamento che gli zii riservano al piccolo Bulut. Non si può dire che i due non lo trattino bene, almeno in pubblico. Demet sembra essere davvero molto premurosa con il piccolo Bulut anche se è molto gelosa del rapporto che il bambino ha con Nazli. Ma Ferit pensa che dietro a questa apparente maschera ci sia molto altro. Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore ci rivelano quello che potrebbe succedere nelle prossime puntate, iniziando proprio dall’episodio del primo luglio 2019. La soap turca torna infatti in onda lunedì con un episodio inedito da non perdere.

Non ci resta che scoprire quello che succederà nelle prossime puntate della soap che piace tanto al pubblico di Mediaset. Ecco le anticipazioni per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL PRIMO LUGLIO 2019

La macchina che ha causato la morte di Demir e Zeynep è stata manomessa e Hakan ordina a Resul di cancellare le prove. L’uomo quando ha scoperto che Ferit la stava ancora conservando per capire meglio cosa fosse successo ai genitori del piccolo Bulut ha capito che sarebbe stato meglio non rischiare. Ma riuscirà in questa sua imprensa? Intanto le ragazze, dopo essere state in piscina con Bulut, si preparano per il concerto di Alya.

Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere seguito. Così Nazli si sente in dovere di assisterlo, restando bloccata a casa di lui. Il giorno seguente, invece, sarà Fatos a restare bloccata, stavolta però in ascensore con Engin. La situazione costringerà i due a fare i conti con i loro problemi. L’unica che procede sicura sulla sua strada, senza intoppi e senza ostacoli, per ora, sembra Asuman…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda lunedì alle 14,45 come sempre su Canale 5. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre informati su tutto quello che succederà nelle puntate di luglio di Bitter Sweet e non solo!