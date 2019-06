Il segreto anticipazioni: chi ha sequestrato Julieta? Cosa vuole Gonzalo da Maria?

Che cosa sta succedendo a Puente Viejo e chi ha preso Julieta? Tutte le piste sembrano portare verso una sola direzione: la famiglia Molero. Julieta e Saul avevano un conto in sospeso con padre e figlio e si aspettavano una qualche vendetta. E’ arrivato il momento? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda il primo luglio 2019. Anche questa settimana Il segreto non andrà in onda al sabato e neppure alla domenica. La soap spagnola ci aspetta con una puntata super lunedì come sempre alle 15,30 circa. E adesso cerchiamo di scoprire quelle che sono le ultime news da Puente Viejo: cosa sta succedendo in paese? Chi ha sequestrato Julieta? Che cosa succederà a tutte le persone malate di varicella? Ecco le nostre anticipazioni per voi!

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL PRIMO LUGLIO 2019

Tra Elsa e Alvaro sono subito scintille. Il dottore pensa che a causa sua Antolina abbia perso il bambino ma quando arriva in ospedale e constata con i suoi occhi il lavoro fatto dalla ragazza, non riesce a credere che sia una persona così cattiva. Elsa prova a spiegare le sue ragioni. Il dottore le crederà? A quanto pare il dottore è un osso duro e quanto scopre che Elsa ha fatto il bagno ai pazienti sommergendoli in acqua si arrabbia molto…

Saul non sa più che cosa pensare e visto che non ci sono prove che dimostrino il rapimento di Julieta, inizia a credere che forse la ragazza è andata via di sua spontanea iniziativa. Nelle ultime settimane Julieta ha cercato in tutti i modi di rimandare il matrimonio e adesso Saul inizia a credere che lo stesse facendo di proposito…La ragazza invece è da sola, indossa ancora il suo abito da sposa e prova a scappare dal luogo nel quale è stata rinchiusa ma non ci riesce…

Maria si prende cura di Fernando mentre Francisca progetta il futuro della sua figlioccia e dei bambini. Ma a un certo punto arriva una chiamata di Gonzalo: che cosa vorrà da Maria? Fernando scopre grazie a Prudencio che il marito di Maria ha chiamato…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda il primo luglio 2019 su Canale 5.