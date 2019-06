Una vita anticipazioni prima serata Rete 4: ad Acacias 38 arriva Cristina, per Blanca è crisi mistica?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda nella prima serata di Rete 4 il 29 giugno 2019? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata. Vi ricordiamo che Una vita ci aspetta sabato sera e presto scopriremo anche qual è il piano di Ursula per allontanare una volta e per sempre Blanca da Diego. La ragazza non immagina che Samuel stia complottando con sua madre e spera ancora di trovare il suo bambino. Allo stesso tempo però vuole aiutare anche Diego che si è messo a cercare suo padre. Una cosa che sta scombinando i piani di tutti…Non ci resta che scoprire quindi quello che sta per succedere ad Acacias 38 con le anticipazioni di Una vita del sabato sera, eccole per voi.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL 29 GIUGNO PRIMA SERATA

Leonor presenta in pasticceria il libro (un’autobiografia di Cesar Cervera); Iñigo e Flora temono il peggio quando Peña si presenta al locale, perché temono che l’uomo possa ricordare di essere il vero Cervera. Silvia e Arturo si chiariscono e decidono di riorganizzare il loro matrimonio. Arturo chiede poi ad Esteban di continuare a collaborare con lui e la Reyes nell’associazione.

Cristina Novoa, una devota che ha visto la Madonna, sta per arrivare ad Acacias: le fanatiche religiose, esterrefatte, considerano il suo soggiorno ad Acacias un vero e proprio regalo divino. Ursula dà a Blanca un’immaginetta con il santo patrono dei bebè. La ragazza però scappa da Acacias 38 e si reca da Diego: vuole andare in Svizzera il prima possibile.

Il piano di Ursula quindi non sta andando come lei aveva previsto? Blanca non sta facendo quello che lei avrebbe voluto, che cosa succederà quindi a questo punto? In casa Valverde intanto iniziano ad arrivare le telefonate di chi ha bisogno di aiuto ma la situazione è più complicata di quello che Silvia e Arturo si aspettavano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda il 29 giugno 2019 nella prima serata di Rete 4.