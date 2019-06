Beautiful anticipazioni puntate americane: una morte inaspettata, il colpevole pagherà?

In questa calda estate 2019 non mancano sul nostro Ultime Notizie Flash le anticipazioni di quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Si tratta ovviamente di spoiler come potrete immaginare per cui se non volete sapere che cosa succederà, non continuate a leggere. Nelle puntate americane in onda in questi giorni infatti, una delle protagoniste della soap è morta. Di chi si tratta e che cosa è successo? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano proprio dagli Stati Uniti e ci rivelano che cosa sta succedendo a Los Angeles.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: IL GRANDE SEGRETO CROLLA, EMMA MUORE

Forse avrete già letto che nelle prossime puntate di Beautiful succederà qualcosa di davvero inaspettato, qualcosa che di solito avviene in soap come Il segreto e che invece questa volta accade a Los Angeles. Un po’ come è successo con Blanca di Una vita, anche Hope avrà un destino simile. La ragazza infatti crederà che sua figlia è nata morta e che non c’è stato nulla da fare per lei. Allo stesso tempo Steffy si prepara a diventare madre per la seconda volta, avendo deciso di adottare una sorellina per la piccola Kelly. Ma le strade delle due ragazze si incroceranno perchè in realtà la bambina che sta per essere adottata da Steffy, è la figlia di Hope anche se lei non lo sa.

Ma c’è una persona che scoprirà quello che è successo davvero. Si tratta di Emma che ha scoperto la verità su questa storia e ovviamente vuole avvisare Hope di quanto accaduto. Le inizierà a mandare dei messaggi dicendole che vuole vederla ma ci sarà una persona che cercherà di fermarla. Questa persona è Thomas che si metterà a inseguire Emma in macchina. La ragazza, disturbata dalle luci e distratta dal cellulare con cui sta scrivendo a Hope, perde il controllo della sua macchina e finisce in un burrone perdendo la vita…

Le indagini porteranno a pensare che Emma sia morta in seguito a un drammatico incidente. Ma ci sarà modo di scoprire quello che Emma voleva fare la sera in cui era in macchina?