Una vita anticipazioni: Cristina farà dimenticare a Blanca il suo bambino?

Cosa succederà nel mese di luglio 2019 per quello che riguarda Una vita? Lo scopriamo subito con le ultime news che arrivano proprio da Acacias 38 e che ci rivelano la trama delle prossime puntate di Una vita. E iniziamo proprio da quello che succederà lunedì 1 luglio 2019. La soap torna infatti alle 14,10 dopo la puntata in prima serata del sabato di Rete 4. Avrete visto che Ursula non ha nessuna intenzione di arrendersi e vuole che Blanca invece, si rassegni al fatto che sua figlia è morta. Blanca si sta avvicinando di nuovo a Diego e Ursula non lo può permettere. Ma lei e Samuel hanno studiato un piano che sembra infallibile. E per portare a termine la loro missione hanno bisogno di Cristina. La donna, arrivata ad Acacias da poche ore, nelle prossime puntate di Una vita diventerà sempre più protagonista…E Blanca sarà in qualche modo conquistata da questa donna che ha trovato nella fede tutte le soluzioni…

E adesso ecco per voi le anticipazioni e la trama della puntata di Una vita in onda il primo luglio 2019 su Canale 5.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA IL PRIMO LUGLIO 2019

Blanca prova un immenso dolore quando Ursula la porta sulla tomba della presunta figlioletta morta; poco più tardi, la ragazza fa la conoscenza di Cristina Novoa, una donna bigotta che crede di avere visto la Madonna. Tra le due scatta subito una profonda complicità. Iñigo teme che Peña possa recuperare la memoria e ventila l’ipotesi di vendere la pasticceria. Flora è contraria.

Arturo e Silvia stanno incontrando delle difficoltà con la missione che vogliono portare a termine e ne parlano anche con Trini che sembra essere molto sensibile a questa problematica. Insieme troveranno una soluzione per dare una mano alle famiglie dei soldati?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che come sempre ci aspetta nel pomeriggio di Canale 5 alle 14,10 subito dopo Beautiful.