Il segreto anticipazioni prossime puntate: tutta la verità sul sequestro e rapimento di Julieta

Ultime news da Puente Viejo e anticipazioni de Il segreto per le prossime puntate. Volete scoprire chi ha davvero rapito Julieta e come sono andate realmente le cose a poche ore dal matrimonio della ragazza con Saul? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni che come sempre ci rivelano la trama delle prossime puntate. Come avrete visto, Julieta non si è presentata in chiesa e Saul ha iniziato a credere che la sua fidanzata sia scappata per evitare questo matrimonio. Ma in realtà Julieta è stata rapita ed è prigioniera. Ma vi starete chiedendo da chi è stata rapita e per quale motivo. La risposta è molto banale e di certo avrete pensato che dietro a questa storia potesse esserci Prudencio. Non avete sbagliato! Julieta infatti è stata rapita dal suo ex marito che ha deciso di impedirle di sposare Saul. Il giovane ha fatto tutto da solo oppure c’è lo zampino di Donna Francisca dietro a questa storia?

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI PROSSIME PUNTATE: CHI HA RAPITO JULIETA?

Saul pensa che la sua fidanzata sia andata via ma in realtà Julieta è stata rapita da Prudencio. Non solo, questa volta ad aiutare il giovane c’ha pensato Mauricio che è ovviamente legato a Francisca e non la tradirebbe mai anche se in passato ha instaurato una bella amicizia con la ragazza…Adesso le cose sono di nuovo cambiate…Ma in realtà proprio dietro questo rapporto si nasconde un altro dettaglio di questa vicenda. Julieta infatti non riuscirà a capire come mai Mauricio le voglia fare del male. L’uomo quindi le rivelerà che, dopo aver scoperto quello che Prudencio voleva farle, ha fatto credere al ragazzo di essere suo complice solo per impedire che lui la uccidesse.

Saul però inizierà a capire che forse la sua fidanzata non è andata via ma è stata rapita. A questo punto deciderà di seguire Prudencio e proprio così facendo, troverà la donna che ama. Ma le cose non andranno a buon fine come i due immaginano…Infatti proprio dopo aver riabbracciato Julieta, Saul e la sua fidanzata verranno raggiunti dal figlio di Molero che vuole la sua vendetta…

Tutto questo e molto altro nelle puntate di luglio 2019 de Il segreto, puntate da non perdere!