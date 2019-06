Una vita anticipazioni: Blanca e Diego ritroveranno il piccolo Moises nonostante il piano di Ursula?

Che cosa succederà nelle puntate di Una vita in onda in questa calda estate 2019? Ve lo raccontiamo come sempre nelle nostre anticipazioni. Ci occupiamo di quello che sta per accadere nelle puntate di Una vita in onda a luglio 2019 con le ultime news da Acacias 38. In particolare, come avrete visto negli ultimi episodi, tiene banco la story line legata al figlio di Blanca. Ursula e Samuel le stanno facendo credere che ha messo al mondo una bambina nata morta. Ma Blanca ricorda benissimo di aver partorito un maschietto che ha chiamato Moises. Nessuno però sembra crederle tanto che Blanca si allontanerà da tutti cercando conforto, grazie a Cristina, nella fede. Ma a un certo punto Diego capirà che forse la donna che ama non è pazza e inizierò anche lui a credere che ci sia un bambino da qualche parte che debba essere salvato…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLE PUNTATE IN ONDA A LUGLIO 2019

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Una vita, Blanca avrà modo di cercare il suo bambino? Sembrerebbe proprio di si. Per prima cosa Diego cercherà la donna che ha aiutato Blanca nei momenti del parto. La contadina aveva detto a Blanca di averla aiutata dopo il travaglio e le aveva mostrato la sua bambina nata morta. Ma lei cosa sa davvero? La donna si lascerà andare a una confidenza: dirà che lei non era presente al momento del parto, che quando è arrivata ha visto la bambina morta al fianco di Blanca. Ma qualcuno aveva tagliato il cordone ombelicale…

UNA VITA ANTICIPAZIONI: DIEGO E BLANCA RITROVANO IL PICCOLO MOISES ?

Le parole della donna permetteranno quindi a Diego di capire che forse Blanca non ha perso il senno e che davvero ha dato alla luce un bambino che si trova quindi da qualche parte…

Come succede spesso, Ursula si renderà conto di quello che Diego sta facendo e la povera contadina pagherà con la sua vita… Diego riuscirà comunque ad ottenere una nuova pista dalla domestica Carmen(Maria Blanco) che, sentendosi forte per via della relazione iniziata col detective Riera (Pablo Menasanch), farà sapere a Diego che la dark lady è solita andare giornalmente in un orfanotrofio non troppo lontano dal quartiere.

Tutto cambierà poi quando Diego troverà il richiamo degli angeli che lui e Blanca avevano preparato per il bambino. Si renderà conto che in questa storia ci sono molte cose che non tornano e allora inizierà a darsi da fare, ancora di più, nelle ricerche di suo figlio.

Inizierà quindi un periodo nel quale Blanca e Diego faranno il doppio gioco senza dire niente a nessuno di quelle che sono le loro intenzioni. Troveranno così facendo il piccolo?