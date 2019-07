Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli si allea con Demet, cosa farà Ferit?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore. La trama della puntata in onda domani 2 luglio 2019 ci rivela quello che sta per succedere tra Nazli e Ferit ma non solo. Nella prossima puntata di Bitter Sweet vedremo come Demet sia pronta a tutto pur di ostacolare Ferit per il quale forse prova ancora qualcosa. Nonostante la donna sia sposata e abbia anche avuto la custodia del piccolo Bulut, non vuole che Ferit sia felice al fianco di Nazli e per questo motivo decide di fare una mossa che la giovane chef non si aspetta…Che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Bitter Sweet in onda domani, ecco le anticipazioni per voi.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA DI DOMANI 2 LUGLIO 2019

Il concerto di Alya sta per cominciare, ma Ferit è influenzato, ha la febbre alta e necessita di essere seguito. Così Nazli si sente in dovere di assisterlo, restando bloccata a casa di lui. Il giorno seguente, invece, sarà Fatos a restare bloccata, stavolta però in ascensore con Engin. La situazione costringerà i due a fare i conti con i loro problemi. L’unica che procede sicura sulla sua strada, senza intoppi e senza ostacoli, per ora, sembra Asuman. Per colpa di sua sorella Nazli potrebbe perdere il lavoro ma soprattutto potrebbe perdere per sempre l’amicizia di Ferit che sembrava essere anche qualcosa di più…

Demet, gelosa di Nazli, spedisce a Ferit una lettera in cui rivela che le foto a causa delle quali ha perso la custodia di Bulut sono state scattate da Asuman. Per proteggere Nazli, Asuman – prima decisa a tagliare i ponti con Demet e Hakan – stringe con loro un nuovo accordo. Come cambierà adesso il rapporto che c’è tra Nazle e Ferit? Tra i due è finita per sempre ancora prima di iniziare?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda domani 2 luglio 2019.