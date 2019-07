Una vita anticipazioni: Blanca si converte e dimentica le ricerche del suo bambino?

Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Ursula otterrà quello che vuole grazie all’arrivo di Cristina Novoa ad Acacias 38 o Blanca scoprirà finalmente che tutti i suoi sospetti sul figlio che ha messo al mondo sono fondati? Ve lo raccontiamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano come sempre la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Cosa sta per succedere? Iniziamo con le anticipazioni e la trama del 2 luglio 2019.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 2 LUGLIO 2019

Blanca prova un immenso dolore quando Ursula la porta sulla tomba della presunta figlioletta morta; poco più tardi, la ragazza fa la conoscenza di Cristina Novoa, una donna bigotta che crede di avere visto la Madonna. Tra le due scatta subito una profonda complicità. Ed è proprio quello che Ursula si aspettava. La donna infatti vuole che sua figlia pensi che Dio le abbia tolto la sua bambina perchè viveva nel peccato e che la causa di tutto sia stata in qualche modo Diego…Blanca per il momento sembra essere davvero molto affascinata da questa donna appena arrivata ad Acacias 38. Iñigo teme che Peña possa recuperare la memoria e ventila l’ipotesi di vendere la pasticceria. Flora è contraria.

Trini decide di aiutare Arturo e Silvia; per questo contatta le famiglie dei soldati da rimpatriare. Rosina prova vergogna e non vuole che si sappia che Jacinto lavora nel suo giardino. Cristina fa il lavaggio del cervello a Blanca, spingendola a non partire in Svizzera con Diego. Quest’ultimo, distrutto, accetta il consiglio di Samuel e lascia momentaneamente l’appartamento di Acacias 38. Samuel e Ursula si compiacciono per avere portato a termine il loro piano con successo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 2 luglio 2019 su Canale 5 come sempre alle 14,10. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38.