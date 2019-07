Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit sempre più lontani

Demet continua a tramare contro Nazli e Ferit nonostante abbia visto coem suo marito, se vuole, sa essere dolce con il piccolo Bulut. lo fanno solo per interessi? Che cosa stanno tramando ancora alle spalle del bambino e dei suoi familiari? Lo scopriamo con le anticipazioni di Bitter Sweet che ci rivelano la trama della prossima puntata. Le anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore per il 3 luglio 2019 ci svelano quello che sta per accadere. Nonostante Nazli si sia presa cura di Ferit mentre lui era a letto con la febbre, tra i due i rapporti torneranno a essere tesi…E il motivo è molto semplice: le famose foto che sono state scattate dalla sorella di Nazli…I due sembrano avvicinarsi ma poi si allontanano ancora: riusciranno prima o poi a capire che tra di loro c’è un feeling molto particolare? Nazli però non ha gradito la rivelazione fatta da Demet che le ha raccontato di esser stata la fidanzata di Ferit per lungo tempo…

Ecco per voi le news e le anticipazioni della puntata di domani.

BITTER SWEET-INGREDIENTI D’AMORE: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 LUGLIO 2019

Ferit riesce ad ottenere un’ordinanza che vieta ad Hakan di entrare alla Pusula Holding. Ferit è ancora convinto del fatto che, dietro alla morte dei genitori del piccolo Bulut, si nasconda un’altra verità che per il momento non ha ancora scoperto. Nazli tenta senza successo di frequentare la lezione di un famoso chef iraniano, ma la serata si evolverà in senso positivo. Deniz acquista il locale dove canta Alya, ma le spezza il cuore ancora una volta quando afferma di non ricambiare i suoi sentimenti. Anche la relazione tra Engin e Fatos non procede al meglio e la ragazza è depressa per un colloquio di lavoro dall’esito negativo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 3 luglio 2019 su Canale 5. Come sempre appuntamento alle 14,45 per stare in compagnia degli amati protagonisti della soap di Canale 5 che accende l’estate della rete.