Il segreto anticipazioni: Elsa salverà Camelia o la figlia di Matias morirà?

Quello di Gonzalo sarà davvero un addio a Puente Viejo? Questa volta è per sempre? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata de Il segreto in onda domani 3 luglio 2019. Che cosa sta per accadere in paese? Le ultime news da Puente Viejo ci rivelano che Gonzalo non è tornato per restare ma solo per salutare tutte le persone a lui care…Non ci resta che scoprire quello che sta per succedere a Puente Viejo dove le condizioni della piccola Camelia non sembrano migliorare rispetto agli altri pazienti che Elsa ha in cura…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 3 LUGLIO 2019

Fernando non sapeva che cosa aspettarsi dall’incontro con Gonzalo ma alla fine il marito di Maria lo ringrazia per quello che ha fatto per sua moglie e per i suoi bambini. Gli dice anche che potranno fare tabula rasa di tutto quello che è successo in passato. Adesso si volta pagina e la cosa importante è che i due bambini stiano bene. Gonzalo quindi, pronto per lasciare Puente Viejo, saluta prima Don Anselmo e poi anche Donna Francisca. Maria non sa che cosa pensare ma alla fine si rende conto che questo addio è forse la cosa migliore che Gonzalo poteva fare. I due si accordano su come gestiranno i bambini. Anche Raimundo saluta il giovane e lo ringrazia per quello che ha fatto. Poi Gonzalo saluta per l’ultima volta Beltran ed Esperanza e lascia Puente Viejo.

Matias ha avuto un acceso scontro con Antolina e le fa capire che non tollera più che si parli male di Elsa. A questo punto alla moglie di Isaac non resta che tornare a casa dopo essersi scusata. Carmelo non sa se la richiesta di Maria di mandare i suoi nipoti nella scuola di Adela possa avere delle ripercussioni sulla maestra…

La piccola Camelia non sembra migliorare rispetto agli altri pazienti che Elsa e Alvaro hanno in cura. Elsa quindi prende una decisione: nonostante le direttive di Alvaro, lei farà di testa sua e informa il dottore che farà il bagno anche alla bambina. Il dottore sembra cedere alle richieste di Elsa e in qualche modo sembra anche essere attratto da lei…

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani, 3 luglio 2019 su Canale 5.