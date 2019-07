Beautiful anticipazioni: come cambieranno adesso gli equilibri dopo la decisione di Ridge?

E alla fine la decisione è stata presa. Brooke temeva che potesse succedere ed è successo. Steffy ha cercato persino di convincere Hope per evitare che fosse suo padre a dover scegliere. Ma alla fine è stato Ridge a prendere in mano le redini della situazione. I suoi familiari gli avevano detto di stare attento perchè la scelta tra Hope e Steffy di certo avrebbe portato delle conseguenze e sembra proprio che sarà così. Scopriamo quindi quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 4 luglio 2019. Come avrete visto, Ridge ha scelto Steffy e tutto questo potrebbe solo peggiorare la situazione. Le due ragazze infatti volevano cercare di vivere in pace, per amore della piccola Kelly e del bambino che Hope aspetta. Ma a quanto pare le cose non andranno come loro si augurano…Nel frattempo, a grande sorpresa per Bill, Brooke in un incontro a pranzo gli dice che lei non pensa che Katie abbia le carte in regola per avere l’affido esclusivo del piccolo Will, delle parole che per Spencer sono una sorta di mamma dal cielo…

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 LUGLIO 2019

La tregua tra Steffy e Hope viene interrotta dalla decisione di Ridge di mandare avanti la linea Intimates di sua figlia. Brooke non esita ad esprimere tutto il suo dissenso al riguardo. Ridge ha preso la sua decisione e a quanto pare non intende in nessun modo cambiare idea. Ma è chiaro che adesso le cose si faranno di nuovo molto complicate. Tra l’altro Hope , dopo quello che le è successo, avrebbe bisogno di pace e tranquillità e il fatto che Ridge abbia deciso di cancellare la sua linea di intimo non la rassicura affatto, anzi. Pensava di aver volto un buon lavoro e invece ancora una volta, a quanto pare, paga caro il fatto di non essere dalla parte giusta. Che cosa succederà quindi adesso, si scatenerà una nuova guerra?

Anche tra Brooke e Ridge le cose potrebbero in qualche modo cambiare?

Non ci resta che continuare a seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire tutto quello che succederà! Continuate a leggere le nostre anticipazioni con tutte le ultime news da Los Angeles e non solo! I colpi di scena in questa calda estate, non mancheranno di certo.