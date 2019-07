Bitter Sweet-Ingredienti d’amore anticipazioni: Nazli e Ferit capiranno di provare qualcosa l’uno per l’altro?

Tornano le nostre anticipazioni di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore: che cosa succederà nei prossimi episodi in onda in questa caldissima estate su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo proprio dalla Turchia con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 4 luglio 2019. Come avrete visto, Ferit e Nazli si sono molto avvicinati nei giorni in cui l’imprenditore è stato poco bene. Nazli si è presa cura di lui e anche se continua a dargli del lei, è chiaro a tutti che la giovane chef provi qualcosa per l’imprenditore. Nazli si è molto spaventata andando in camera di Ferit e trovandolo quasi privo di sensi, per un attimo ha anche creduto che fosse morto! Ma a quanto pare nonostante questo spavento, Nazli non si lascia ancora andare… Ferit però ha appena scoperto una cosa che potrebbe cambiare per sempre il suo rapporto con Nazli. Ha scoperto che a fare le foto per Demet è stata la sorella della sua nuova amica. Ovviamente è stata Demet a creare scompiglio perchè la ragazza si è accorta che Ferit prova qualcosa per Nazli ed è ancora legata a lui quindi vuole stroncare tutto prima ancora che nasca. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi!

Il rapporto tra Nazli e Ferit si fa sempre più ambiguo ed è ormai chiaro a tutti che c’è del tenero, ma loro si rifiutano di cedere ai sentimenti. Nel frattempo, l’imminente sentenza del giudice sull’affidamento definitivo di Bulut sta accendendo la faida tra Hakan e Ferit. Entrambi, infatti, stanno studiando la soluzione migliore per gettare discredito sull’altro. Adesso solo loro devono capire che cosa vogliono e che cosa provano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet-Ingredienti d’amore in onda domani 4 luglio 2019 come sempre alle 14,45 su Canale 5.