Il segreto anticipazioni: Julieta riuscirà a scappare? Antolina resterà incinta?

Tornano le nostre anticipazioni de Il segreto: che cosa succederà nelle prossime puntate? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dei prossimi appuntamenti con la soap spagnola su Canale 5. Le anticipazioni de Il segreto per la puntata di domani 4 luglio 2019 ci rivelano le ultime news da Puente Viejo. Julieta continua a essere prigioniera di Prudencio e Saul ha capito che suo fratello ha qualcosa a che fare con il rapimento ma non ha le prove per dimostrarlo. Intanto in paese le condizioni di Camelia non migliorano ed Elsa è molti preoccupata per la bambina. Matias è davvero grato alla ragazza per come si sta prendendo cura di sua figlia…Carmelo ha paura che Francisca in qualche modo si possa vendicare su Adela mentre Gonzalo ha lasciato per sempre Puente Viejo dopo aver detto addio ai suoi bambini…

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 LUGLIO 2019

Dolores finge di essere malata perchè vuole stare insieme a suo marito. Alla fine anche il dottore ed Elsa accettano di averla nell’ospedale ma mettono in chiaro una cosa: dovrà fare quello che dicono loro senza se e senza ma.

Antolina sa bene che le resta poco tempo per riavvicinarsi di nuovo a suo marito prima che Isaac si stanchi di lei. Per questo motivo è necessario che resti incinta il prima possibile. Prepara quindi una cena perfetta, si fa bella e spera che questa volta Isaac possa cedere al suo fascino. Sarà la loro prima volta? Non dimentichiamo che i due al momento non hanno ancora consumato questo matrimonio!

Maria spera che Fernando, dopo tutto quello che è successo, possa decidere di restare alla Villa. Ma a quanto pare il Mesia non è predisposto verso questa nuova vita. Che cosa deciderà di fare?

Secondo Severo non è Saul ad avere qualcosa a che fare con il rapimento di Julieta e invita il giovane a cercare altrove. Julieta continua a cercare un modo per scappare ma al momento non lo può fare…Che ne sarà di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata de Il segreto in onda domani 4 luglio 2019 su Canale 5.