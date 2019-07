Una vita anticipazioni: Blanca ha davvero intenzione di convertirsi ? Diego scoprirà l’inganno?

Come avrete visto nella puntata di Una vita andata in onda ieri, Blanca alla fine ha deciso di non partire Con Diego chiedendo a Samuel di allontanare suo fratello da casa. Il motivo è chiaro: Blanca, plagiata da sua madre e da Cristina Novoa, ha iniziato a credere che Dio la stia punendo per tutto quello che ha fatto. Le anticipazioni di Una vita per la puntata in onda domani 4 luglio 2019 ci rivelano che Blanca andrà ancora avanti in questa sorta di sua conversione, decidendo di mettere fine alla storia con Diego. Blanca infatti inizierà a credere che a causa dell’adulterio e della sua relazione con il fratello di suo marito, le cose siano cambiate. Blanca quindi decide di smettere di pensare a tutto quello che è successo e a redimersi per quello che è stato. Ma è davvero convinta di quello che sta facendo? E come andrà a finire questa situazione? Scopriamo i dettagli con le ultime news da Acacias 38 e la trama della puntata in onda domani su Canale 5. Come sempre appuntamento alle 14,10 con un episodio inedito della soap spagnola.

UNA VITA ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 4 LUGLIO 2019

Carmen inizia a sospettare qualcosa in merito al cambiamento improvviso di atteggiamento da parte di Blanca. Leonor, allo stesso modo, ritiene che la Novoa abbia una cattiva influenza sull’amica. Interrogandosi sul malessere del Colonnello, Trini capisce che Arturo è geloso di Esteban e lo rassicura: Silvia ama soltanto lui.

Antoñito chiede a Lolita di andare insieme a lui, Ramon e Trini a Parigi da Maria Luisa e Victor. La domestica tentenna, ma alla fine accetta. Arturo e Silvia sono vicini al matrimonio. Per dare freno alle malelingue, il Colonnello suggerisce alla Reyes di trasferirsi, per un periodo, a casa di Felipe e Celia.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 luglio 2019 su Canale 5.