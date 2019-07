Beautiful anticipazioni: Hope non cede a Steffy ma la Forrester avrà quello che vuole

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata in onda domani 5 luglio 2019, la puntata che chiude la settimana in compagnia della soap americana? Lo scopriamo subito con le ultime news e con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap. Come avrete visto negli ultimi giorni, Ridge è alle prese con la sua decisione: capire se vuole mandare avanti la collezione di Hope oppure quella di Steffy. La giovane Forrester, per cercare di non mettere suo padre di fronte a una scelta, decide di chiedere a Hope un favore. Lei ha rinunciato a Liam e adesso si aspetta che Hope faccia qualcosa per lei. Ma la moglie di Liam non ha nessuna intenzione di fare quello che Steffy le ha chiesto e si confida con il marito dicendogli che non pensava si sarebbe arrivato a tanto. Ma Hope sa bene che probabilmente il suo lavoro ha le ore contate visto che probabilmente alla fine Ridge deciderà di mandare avanti la Intimates di Steffy.

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA PUNTATA IN ONDA DOMANI 5 LUGLIO 2019

Le nostre anticipazioni di Beautiful ci portano a Los Angeles dove Ridge è alle prese con una decisione importante. Lo stilista deve capire qualche collezione realizzare e sembra chiaro a tutti che sia proiettato verso il lavoro di sua figlia. Hope parla con sua madre di quello che è successo e dice a Brooke che non ha nessuna intenzione di piegarsi alle richieste di Steffy e che per questo motivo non cederà. Ma pensa che alla fine Ridge farà la sua scelta. Brooke è molto preoccupata per sua figlia e vorrebbe fare qualcosa per lei, per darle il lavoro che si merita e il riconoscimento per gli sforzi che ha sempre fatto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 5 luglio 2019.